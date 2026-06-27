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Bursa'da bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı

Bursa'da bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 'toprak bastı parası' nedeniyle çıkan kavgada Tolga K., arkadaşı Murat C. tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 'toprak bastı parası' nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada Tolga K. (34), arkadaşı Murat C. tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı.

Olay, saat 22.30 sıralarında İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi Mesudiye Caddesi'nde meydana geldi. Tolga K., 'toprak bastı parası' olarak aldığı 15 bin lirayı damadın babasına iade etti. Paranın geri verildiğini öğrenen arkadaşı Murat C., iddiaya göre Tolga K.'dan parayı istedi. İki arkadaş arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Murat C., yanında bulunan bıçakla Tolga K.'yı sol bacağından 2 kez bıçaklayıp, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Tolga K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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