Fransa'da hayat durma noktasında! Hastanelerde acil durum ilan edildi, pencereler folyolarla kaplandı

Fransa 'da aşırı sıcaklar etkisini sürdürürken, başkent Paris'in de içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesindeki hastanelerde "acil durum planı"nın devreye sokulduğu bildirildi.

Bölgesel Sağlık Ajansının (ARS) Ile-de-France biriminin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ülkedeki birçok bölgede olduğu gibi aşırı sıcaklar, Ile-de-France'da da sağlık sistemi üzerinde baskı oluşturdu. ARS Ile-de-France birimi, Paris ve çevre vilayetleri kapsayan Ile-de-France bölgesindeki hastaneler dahil tüm sağlık kurumlarında aşırı sıcaklardan ötürü "acil durum planı" olan "beyaz plan"ı devreye soktu.

ACİL YARDIM HATTINI ARAYANLARIN SAYISI YÜZDE 61 ARTTI

Acil servis vakalarıyla ilgilenen Açık Tıbbi Yardım Hizmetinin (SAMU) verilerine göre, geçen haftaya göre bu hafta acil yardım hattını arayanların sayısı yüzde 61 arttı. Geçen haftaya göre, hastaneye gelme oranında 75 yaş üzerindeki vatandaşlarda yüzde 47, 2 yaşından küçük bebeklerde ise yüzde 13 artış yaşandı.

TÜM İZİNLİ PERSONEL GÖREVE ÇAĞIRILACAK

Fransa'da olağanüstü durumlarda sağlık kurumlarında devreye sokulan "beyaz plan", izinli personelin göreve çağrılması, yatak kapasitesinin artırılması, acil olmayan ameliyatların ertelenmesi gibi adımları kapsıyor. Söz konusu acil durum planı kapsamında hastaneler bünyesinde kriz birimi de aktif hale getiriliyor.

EVLERİNDE HAYATINI KAYBEDENLER OLABİLİR

Ulusal basındaki haberlere göre, yalnızca Paris bölgesinde dün SAMU hayatını kaybeden en az 55 kişiyle ilgilendi. Bu sayı, olağan günlerde başkentte 10'dan az oluyor. Sağlık Bakanlığı, sıcak havalar nedeniyle ülke genelinde evlerinde hayatını kaybeden vatandaşlardan ötürü endişe duyulduğunu bildirdi.

SICAĞA BAĞLI ÖLÜMLERE İLİŞKİN SAYI NET DEĞİL

Sağlık Bakanı Stephanie Rist ise Paris'te acil barınma merkezine gerçekleştirdiği ziyaret sırasında aşırı sıcaklara bağlı ölümlere ilişkin elinde net bir sayı olmadığını belirtti. Rist, hayatını kaybeden kişilerin aşırı sıcaklar nedeniyle ölüp ölmediğinin belirlenmesi için inceleme ve soruşturma gerektiğini kaydetti.

PENCERELER FOLYOYLA KAPLANDI

Sıcağın etkisi altına aldığı başkent Paris’te sıcak hava dalgası nedeniyle bazı kent sakinleri, evlerini serin tutmak için pencerelerini alüminyum folyoyla kapladı.

Kaynak: AA