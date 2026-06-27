Yanlışlıkla şezlonguna oturan 13 yaşındaki kız çocuğuna saldırdı, otel savaş alanına döndü
İspanya'da rüya gibi bir tatil, kanlı bir kabusa dönüştü. Katalonya'da lüks bir otelde, başka bir ailenin rezerve ettiğinden habersiz şekilde boş şezlonga oturan 13 yaşındaki İngiliz kız çocuğu, yetişkin bir adam ve yanındakilerin acımasız saldırısına uğradı. Olay sonrasında havuz başı adeta savaş alanına döndü.
İspanya'nın Katalonya bölgesinde, Barselona'ya yaklaşık 65 kilometre mesafede bulunan ünlü bir otelde tatil yapanlar dehşet dolu anlara tanıklık etti.
HİÇBİR ŞEY SÖYLEMEDEN ÇOCUĞA SALDIRDILAR
Görgü tanıklarının ifadelerine göre olay, 13 yaşındaki İngiliz bir kız çocuğunun, havuz kenarında yanlışlıkla başka bir ailenin rezerve ettiği veya kullandığı şezlonga oturmasıyla başladı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, yetişkin bir adam hiçbir uyarıda bulunmadan veya tek bir kelime bile etmeden, küçük kıza ardı ardına sert yumruklar savurmaya başladı. O sırada başka bir saldırgan ise küçük kızın saçlarından tutarak onu sürükledi.
HAVUZ BAŞI SAVAŞ MEYDANINA DÖNDÜ, KÜÇÜK KIZ KANLAR İÇİNDE KALDI
Çocuğa yapılan bu vahşi saldırıyı gören diğer turistlerin de araya girmesiyle, havuz başı saniyeler içinde savaş meydanına dönüştü. Burnuna aldığı darbelerle ağır yaralanan talihsiz İngiliz çocuk, yüzü ve üstü kanlar içinde kalmış halde, muhtemelen burnu kırılmış olarak alandan uzaklaştırıldı. Kavgaya karışan diğer turistlerin ise vücutlarında derin kesikler ve morarmış gözlerle yaralandığı bildirildi.
GÖZALTINA DAHİ ALINMADILAR
Otel personelinin araya girerek kavgayı güçlükle ayırdığı ve durumu polise bildirdiği aktarıldı. Ancak küçük bir çocuğa güpegündüz saldıran adam ve yanındakiler hakkında henüz hiçbir tutuklama veya gözaltı işleminin yapılmadığı belirtildi. Bu durum, otelde konaklayan diğer aileler arasında büyük bir tepkiye yol açtı.
O ANLAR KAMERADA
Öte yandan küçük kıza yönelik saldırının ardından onlarca kişinin birbirlerini saçını çektiği, havuz kenarında güreştiği ve acımasızca birbirine vurduğu anlar saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.