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Dünya Kupası sonrası bomba iddia! Milli Takım'da Hakan-Orkun krizi

Dünya Kupası sonrası bomba iddia! Milli Takım'da Hakan-Orkun krizi
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A Milli Takım'ın Dünya Kupası'na veda etmesinin ardından Hakan Çalhanoğlu ile Orkun Kökçü arasında kamp sürecinde gerginlik yaşandığı iddia edildi. İddiaya göre tartışmaya Orkun Kökçü'nün babası da dahil olurken, Hakan Çalhanoğlu'nun ABD maçında oynamak istemediği ve TFF'nin ailelerin kamplara alınmaması yönünde karar aldığı öne sürüldü. Konuyla ilgili resmi açıklama yapılmadı.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasında elenen A Milli Futbol Takımı'nda dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre kamp sürecinde takımın kaptanı Hakan Çalhanoğlu ile Orkun Kökçü arasında yaşanan gerginlik, takım içinde huzursuzluğa neden oldu.

BABASININ DA DAHİL OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Öne sürülen iddiaya göre Orkun Kökçü'nün babası, kamp yapılan otelde Hakan Çalhanoğlu'na sert eleştiriler yöneltti. Yaşanan bu gelişmenin ardından Hakan Çalhanoğlu'nun teknik direktör Vincenzo Montella'ya ABD maçında forma giymek istemediğini ilettiği iddia edildi. Montella'nın da milli futbolcuyu riske atmamak adına mücadelede ilk 11'de tercih etmediği öne sürüldü.

TFF'DEN YENİ KARAR İDDİASI

İddiaların devamında, yaşanan gelişmeler sonrası TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun milli takım kamplarına futbolcu ailelerinin alınmaması yönünde karar aldığı ileri sürüldü. Taraflardan ve Türkiye Futbol Federasyonu'ndan söz konusu iddialarla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıComolokko61:

Zaten ailelerin ne işi var kampta?

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