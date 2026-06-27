Hatay'da tarım makinesine sıkışan işçi öldü
Hatay'ın Arsuz ilçesinde tarlada çalışan Suriye uyruklu Mohammad Alhasan, saman ayırma makinesine sıkışarak yaşamını yitirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, işçinin cesedini sıkıştığı yerden çıkararak hastane morguna kaldırdı.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde tarlada çalışırken saman ayırma makinesine sıkışan işçi yaşamını yitirdi.
Karaağaç Şarkonak Mahallesi'nde Suriye uyruklu Mohammad Alhasan (24), tarlada çalışırken vücudunu saman ayırma makinesine kaptırdı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Alhasan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Alhasan'ın cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Salim Taş