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DMD hastası çocuk için toplanan paraları alan şüphelinin evinden çıkanlar hayrete düşürdü, diğer kampanyaları da gözüne kestirmiş

DMD hastası çocuk için toplanan paraları alan şüphelinin evinden çıkanlar hayrete düşürdü, diğer kampanyaları da gözüne kestirmiş
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Çanakkale'de DMD hastası 6 yaşındaki İsa Berat Emre için toplanan bağış paralarını alan şüpheli Bursa'da yakalandı. Evinde çok sayıda DMD hastası kampanya afişi ele geçirildi.

Çanakkale'de Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası küçük çocuk için toplanan bağış paralarını alan şüpheli, Bursa'da yakalandı. Şüphelinin ikametinde ele geçirilenler ise hayrete düşürdü. Evden bir sürü DMD hastasının kampanya afişleri çıktı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığıyla mücadele eden 6 yaşındaki İsa Berat Emre'nin tedavisi için sürdürülen yardım kampanyasında kentin çeşitli yerlerine bağış kutuları yerleştirildi. Biga'da 15 Haziran Pazartesi günü yardım kampanyasında akılalmaz bir olay yaşandı. Yardım kumbaralarının bazıları, kendisini görevli gibi tanıtan bir şahıs tarafından toplandı. Şahıs olay ardından kayıplara karıştı. Olayın ortaya çıkmasının ardından kampanya gönüllüleri ve aile büyük tepki gösterdi. Yardımları alıp kaçan şahıs bir iş yerinin güvenlik kameralarına yakalandı. Görüntülerin incelenmesinin ardından aile emniyet birimlerine başvurarak şüpheli şahıs hakkında suç duyurusunda bulundu.

Şüpheli Bursa'da yakalandı

Biga Polis Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine emniyet birimleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda, yardım kumbaralarını toplayan kişinin Bursa'da ikamet eden N.K. isimli şüpheli olduğu tespit edildi. N.K., 24 Haziran tarihinde Bursa'daki ikametinde yakalandı. N.K.'nin ikametinde ele geçirilenler ise hayrete düşürdü. Evden bir sürü DMD hastasının kampanya afişleri çıktı.

Ev hapsi verildi

Operasyon sonrası yakalanan N.K. hakkında, 25 Haziran tarihinde sevk edildiği mahkemede konutu terk etmeme (ev hapsi) tedbiri uygulandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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