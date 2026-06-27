Alman çift, hamburger ve kolaya ödedikleri servet ödedi

Antalya Havalimanı'ndaki ünlü bir fast food zincirinden 4 cheeseburger ve 2 kola alan Alman bir çift, gelen 51 euroluk (yaklaşık 2 bin 725 lira) fatura karşısında büyük şok yaşadı.

"BU KEZ GERÇEKTEN ABARTI"

Havalimanlarındaki yüksek fiyatlara alışkın olduklarını belirten turistler, bu kez sınırın çok aşıldığını dile getirerek duruma sert tepki gösterdi. O anları sosyal medyada paylaşan Alman çift, "Havalimanı fiyatlarına alışığız ama bu kez gerçekten abartı, resmen şok olduk” dedi.