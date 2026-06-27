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Alman çift, hamburger ve kolaya ödedikleri servet ödedi

Alman çift, hamburger ve kolaya ödedikleri servet ödedi Haber Videosunu İzle
Alman çift, hamburger ve kolaya ödedikleri servet ödedi
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Antalya Havalimanı'ndaki ünlü bir fast food zincirinden 4 cheeseburger ve 2 kola alan Alman çift, 51 euro (yaklaşık 2 bin 725 lira) ödedi. Fiyata tepki gösteren çift, "Havalimanı fiyatlarına alışığız ama bu kez gerçekten abartı, resmen şok olduk” dedi.

Antalya Havalimanı'ndaki ünlü bir fast food zincirinden 4 cheeseburger ve 2 kola alan Alman bir çift, gelen 51 euroluk (yaklaşık 2 bin 725 lira) fatura karşısında büyük şok yaşadı.

"BU KEZ GERÇEKTEN ABARTI"

Havalimanlarındaki yüksek fiyatlara alışkın olduklarını belirten turistler, bu kez sınırın çok aşıldığını dile getirerek duruma sert tepki gösterdi. O anları sosyal medyada paylaşan Alman çift, "Havalimanı fiyatlarına alışığız ama bu kez gerçekten abartı, resmen şok olduk” dedi.

Turan Yiğittekin
Turan Yiğittekin
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıvedat cici :

havalimanında burgerkinş fiyat nerdeyse aynı

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