Senegal Irak'ı sahaya çıktığına pişman etti

FIFA 2026 Dünya Kupası I Grubu üçüncü ve son hafta mücadelesinde Senegal ile Irak karşı karşıya geldi. Kanada'nın Toronto, Ontario şehrindeki BMO Field'da oynanan mücadeleyi Senegal, 5-0 kazandı.

SENEGAL GOL OLUP YAĞDI

Senegal'e galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Habib Diarra, 56. dakikada Sarr, 59 ve 71. dakikada Habib Gueye, 82. dakikada Ndiaye kaydetti.

EN İYİ ÜÇÜNCÜLÜĞÜ BEKLEYECEKLER

Bu sonuçla birlikte Pape Thiaw'ın Senegal'i 3 puana yükselerek üçüncülüğü kaptı. Irak ise puan alamadan turnuvaya veda etti. Senegal'in en iyi üçüncüler grubundaki durumu diğer gruplarda oynanacak son hafta maçlarından sonra belli olacak.

BİR İLKİ BAŞARDILAR

Rakibine gol olup yağan Senegal, bir Dünya Kupası maçında beş gol atan ilk Afrika takımı olmayı da başardı.