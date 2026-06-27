İYİ Parti’nin “Bayrak Açıyorum” mitingine Mansur Yavaş da katıldı

İyi Parti, Ankara Tandoğan Meydanı’nda geniş bir katılımla “Bayrak Açıyorum” mitingi düzenledi.

SADECE TÜRK BAYRAKLARI AÇILDI

Türkiye'nin dört bir yanından gelen çok sayıda partilinin doldurduğu alanda en dikkat çeken detay, hiçbir siyasi parti bayrağının kullanılmaması oldu. Meydanın tamamı sadece Türk bayraklarıyla donatıldı.

DERVİŞOĞLU: MİLLET BAYRAĞINI, CUMHURİYETİNİ, HAKKINI, HÜRRİYETİNİ VE ADALETİ İSTİYOR

Kürsüye çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, alanı bir "gelincik tarlasına" benzeterek şu ifadeleri kullandı: "81 vilayeti tek tek saymak isterdim ama görüyorum ki hiç gerek yok; Türkiye bayrak olmuş bu meydandadır. Bugün burada parti yok, hizip yok, şahsi hesaplar yok. Tandoğan Meydanı'nda sadece ve sadece Türkiye var. Millet bayrağını, Cumhuriyetini, hakkını, hürriyetini ve adaleti istiyor. Çiğnenen haysiyetini, gasp edilen egemenliğini geri istiyor."

CHP'Lİ MANSUR YAVAŞ VE MİLLETVEKİLLERİ DE KATILDI

Öte yandan mitinge İYİ Partili milletvekilleri, genel başkan yardımcıları, başkanlık divanı üyeleri, il başkanları ve partililerin yanı sıra CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ile Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ve Karaman Milletvekili İbrahim Atakan Ünver’in de katıldığı görüldü. Yavaş'ın kürsüden mitinge katılım gösteren vatandaşları selamladığı anlar da kameralara yansıdı.

Kaynak: Haberler.com