Haberler

Dünya bu cesareti konuşuyor! Boz ayı ile burun buruna gelen kadını, akıllıca hamlesi hayatta tuttu

Dünya bu cesareti konuşuyor! Boz ayı ile burun buruna gelen kadını, akıllıca hamlesi hayatta tuttu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kanada'nın Alberta eyaletinde köpeğiyle yürüyüşe çıkan bir kadın, devasa bir boz ayı ile karşı karşıya geldi. Ayının etrafında daireler çizdiği korku dolu dakikalarda bağıran kadın, elindeki kahve fincanını fırlatarak dikkati dağıtmayı başardı ve vahşi hayvandan kurtuldu. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

  • Kanada'nın Alberta eyaletinde bir kadın, köpeğiyle yürüyüş yaparken boz ayı ile karşılaştı.
  • Kadın, ayının saldırısı sırasında elindeki kahve fincanını fırlatarak dikkatini dağıttı.
  • Kadın, ayının fincanı incelemesi sırasında köpeğiyle birlikte kaçarak kurtuldu.

Kanada'nın vahşi doğasıyla ünlü Alberta eyaleti, film sahnelerini aratmayan bir hayatta kalma mücadelesine sahne oldu. Bölgedeki bir vahşi doğa kampında köpeğiyle sıradan bir yürüyüşe çıkan bir kadın, karşısında devasa bir boz ayı görünce hayatının en korkutucu anlarını yaşadı.

AYI ETRAFINDA DAİRELER ÇİZDİ

Olay anında kayda alınan ve sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. Videoda, iri cüsseli boz ayının kadının ve köpeğinin etrafında tehditkar bir şekilde defalarca daireler çizdiği görülüyor.

Büyük bir panik yaşayan ve köşeye sıkışan kadının, ayının yaklaşmasını engellemek için çaresizce bağırdığı anlar izleyenlerin yüreklerini ağza getirdi. Boz ayının kaçmaması üzerine korku doruğa tırmandı.

HAYAT KURTARAN KAHVE FİNCANI HAMLESİ

Ayının saldırıya geçtiği saniyelerde, genç kadın hayatta kalmak için akıllıca bir hamle yaptı. Soğukkanlılığını toplamaya çalışarak elinde tuttuğu kahve fincanını ayının bulunduğu yöne doğru fırlattı.

Kadının bu dikkat dağıtma taktiği işe yaradı. Boz ayı, yere düşen kahve fincanının ne olduğunu anlamak ve nesneyi incelemek üzere o yöne doğru yöneldi. Vahşi hayvanın dikkatinin dağıldığı o birkaç saniyelik hayati boşluğu fırsat bilen kadın, köpeğiyle birlikte hızla koşarak bölgeden uzaklaştı ve olası bir faciadan kıl payı kurtulmayı başardı.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
Ankara kulislerini karıştıran sözler: CHP'den 86 vekil ile 74 il başkanı bize katılacak

Kulisleri karıştıran sözler: 86 vekil ile 74 başkan bize katılacak
Avrupa resmen kavruluyor! Klima ve vantilatör için birbiriyle yarışıyorlar, raflar boşaldı

Avrupa'da işler çığırından çıkıyor! Herkes aynı ürün için mağazalarda
Çocuk tiyatrosunda skandal iddialar! Aileler polise koştu, sapık tutuklandı

Çocuk tiyatrosunda skandal! Aileler polise koştu, sapık tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Füzeler yeniden ateşlendi! ABD vurdu, Tahran'dan misilleme geldi

Füzeler yeniden ateşlendi! ABD vurdu, Tahran'dan ağır misilleme geldi
Kadın müşterilere 'Canım, balım, bekar mısın?' dedi, tazminatsız kovuldu

"Bekar mısın?" dedi, tazminatsız kapının önüne konuldu
AK Parti kampı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı fosiller başörtüsüne kin kusuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu görüntülere kürsüden ateş püskürdü
Yaz bu yıl bitmek bilmeyecek! Meteoroloji uzmanı uyardı

Bu yıl bitmek bilmeyecek! Meteoroloji uzmanı uyardı
Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama

Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama
Galatasaray'da tarihi karar: Salonda alkış koptu

Galatasaray'da tarihi karar: Salonda alkış koptu
Tüketiciyi sevindiren karar! Artık mağazadan alınan ürüne de iade hakkı var

Bakanlıktan tüketiciye müjde! Kurallar sil baştan değişti