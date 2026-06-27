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Hakan Çalhanoğlu'ndan beklenen açıklama geldi: Sorumluluğu herkesten önce ben üstleniyorum

Hakan Çalhanoğlu'ndan beklenen açıklama geldi: Sorumluluğu herkesten önce ben üstleniyorum
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Dünya Kupası'nda yaşanan başarısızlığın ardından açıklama yapan A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, sorumluluğu üstlendiğini belirterek Türk halkından özür diledi. Milli yıldız, "Bu sonucun sorumluluğunu herkesten önce ben üstleniyorum" derken, "Milletimizden yürekten özür diliyoruz. Daha güçlü döneceğiz." mesajını verdi.

  • A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası grup aşamasında elendi.
  • Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, başarısızlığın sorumluluğunu üstlendiğini ve milletten özür dilediğini açıkladı.
  • Çalhanoğlu, daha güçlü döneceklerini ve mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasında elenen A Milli Futbol Takımı, gece saatlerinde Türkiye'ye döndü. Turnuva boyunca performansı tartışma konusu olan ve eleştirilerin odağındaki isimlerden biri olan takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, sabah saatlerinde sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı.

"SORUMLULUĞU HERKESTEN ÖNCE BEN ÜSTLENİYORUM"

Hakan Çalhanoğlu, Dünya Kupası'nda yaşanan başarısızlığın sorumluluğunu kaptan olarak üstlendiğini belirterek, "Bugün söyleyecek çok şey var ama hiçbir kelime yaşadığım hayal kırıklığını ve üzüntüyü anlatmaya yetmiyor. Bu sonucun sorumluluğunu bu takımın kaptanı olarak herkesten önce ben üstleniyorum." ifadelerini kullandı.

"MİLLETİMİZDEN YÜREKTEN ÖZÜR DİLİYORUZ"

Milli futbolcu, taraftarların hayal kırıklığını anladığını vurgulayarak, "Bu hayale bizimle inanan milyonlarca insanın kalbini kırdığımızı biliyoruz. Bunun için milletimizden yürekten özür diliyoruz." dedi.

"DAHA GÜÇLÜ DÖNECEĞİZ"

Çalhanoğlu, açıklamasının devamında mücadeleden vazgeçmeyeceklerini belirterek, "Daha çok çalışacağız. Daha güçlü döneceğiz. Bu armanın hakkını vermek ve bize inanan herkese yeniden umut olmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSiyaset Üstü:

Sorumluluğu istlenmenin de bir bedeli varsa anlamlıdır ? Ne bedel ödeyeceksin ? Mesela 1 yıl maaş alma nasıl ?

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Haber YorumlarıVatandaş:

Milli takım elendikten sonra sorumluluğu üstlensen nolacak, onu en başından yapacaktın, sadece sen değil, milli formayı üstüne takan herkes bu sorumluluğu üstüne alıp ona göre mücadele edecekti

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Haber Yorumlarımgtjqcpvq9:

dönmesen acaba daha bi üstlenmis olmaz misin Hakan. Burak Yilmazi ornek alsan azcik

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