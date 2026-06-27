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Batı Şeria'daki İsrailli yerleşimciler, Filistinlilerin tarım arazilerine kanalizasyon atığı bıraktı

Batı Şeria'daki İsrailli yerleşimciler, Filistinlilerin tarım arazilerine kanalizasyon atığı bıraktı
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İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da yasa dışı yerleşimciler, Filistinlilere ait tarım arazilerine kanalizasyon atığı boşaltarak üzüm başta olmak üzere birçok ürüne zarar verdi. Aktivistler, bunun Filistin tarımını hedef alan kasıtlı bir saldırı olduğunu belirtti.

İsrail'in işgalini sürdürdüğü Batı Şeria'da yasa dışı İsrailli yerleşimciler, Beyt Ummar köyü yakınlarındaki Filistinlilere ait tarım arazilerine kanalizasyon atığı bırakarak, üzüm hasadına hazırlanan çiftçilerin bağ ve bahçelerine zarar verdi.

İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da, İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere ait tarım arazilerine yönelik saldırıları devam ediyor. Batı Şeria'nın güneyindeki Beyt Ummar köyü yakınlarındaki Filistinlilere ait tarım arazilerine, İsrailli yerleşimcilere ait yasa dışı Gush Etzion yerleşim bölgesinden büyük miktarda kanalizasyon atığı bırakıldı.

Tarım arazisine bırakılan atık su, üzüm, elma ve badem ekili bağ ve bahçelerde büyük zarara yol açtı. Olay, Filistinlilerin zeytinden sonra ülkenin en önemli ikinci tarım ürünü olan üzümün hasat dönemine hazırlandığı sırada meydana geldi.

İsrail'in yasa dışı yerleşim birimlerinin genişletilmesine karşı faaliyet gösteren aktivist Yousef Abu Maria, İsrailli yerleşimcilerin üzüm sezonunun yaklaşmasıyla birlikte Filistin tarımını tahrip etmek amacıyla tarım arazilerine kanalizasyon atığı bıraktığını söyledi.

Yerleşimcilerin amacının, Filistinlilerin bir yıl boyunca emek vererek hasadını bekledikleri topraklarına erişmesini ve bu topraklardan gelir elde etmesini engellemek olduğunu belirten Abu Maria, İsrail işgalinin Filistin toplumundaki yoksulluk seviyesini artırmayı hedeflediğini ifade etti.

Abu Maria, uluslararası hukuk kuruluşları ve uluslararası topluma, İsrail'in Filistin halkına yönelik ihlallerini durdurması için baskı yapma çağrısında bulundu. - BATI ŞERİA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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