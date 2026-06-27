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YKS'de hatalı sorular var iddiası! ÖSYM inceleme başlattı: İptal mi olacak?

YKS'de hatalı sorular var iddiası! ÖSYM inceleme başlattı: İptal mi olacak?
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Yaklaşık 2,5 milyon adayın ter döktüğü YKS'de hatalı olduğu iddia edilen iki soru için ÖSYM düğmeye bastı. Edebiyat testindeki karakter ismi hatası ve AYT Matematik testindeki şık tartışması üzerine inceleme başlatıldı. Soruların iptal edilip edilmeyeceği önümüzdeki hafta çıkacak bilirkişi raporuyla netleşecek.

  • ÖSYM, YKS'deki hatalı soru iddiaları üzerine inceleme başlattı.
  • Türk Dili ve Edebiyatı testinde Halide Edib Adıvar'ın 'Handan' romanındaki 'Neriman' karakterinin ismi 'Nermin' olarak yazıldı.
  • AYT Matematik testinin 23. sorusunun cevabının 'C' şıkkı değil 'A' şıkkı olduğu iddia edildi.

Milyonlarca öğrencinin iyi bir üniversite hayaliyle girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ardından sular durulmuyor. Sosyal medyada, ulusal basında ve eğitim camiasında geniş yankı uyandıran "hatalı soru" iddiaları üzerine Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) resmi bir adım atarak inceleme süreci başlattı.

EDEBİYAT TESTİNDE "NERMİN" KARIŞIKLIĞI

Sınavın ardından en çok konuşulan ve tepki çeken sorulardan biri Türk Dili ve Edebiyatı testinde yer aldı. Halide Edib Adıvar’ın ünlü eseri "Handan" romanıyla ilgili hazırlanan soruda, orijinal eserde yer alan "Neriman" karakterinin isminin "Nermin" olarak yazılması büyük bir kafa karışıklığına yol açtı. İsimdeki bu hatanın sorunun çözümünü doğrudan etkilediğini savunan adaylar ve öğretmenler, sorunun iptal edilmesi gerektiğini savundu.

MATEMATİK TESTİNİN 23'ÜNCÜ SORUSU UZMANLARI İKİYE BÖLDÜ

Tartışmaların odağındaki bir diğer alan ise Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Matematik oturumu oldu. Matematik testinde yer alan 23'üncü soru, alanında uzman eğitimcileri de ikiye böldü.

Türev grafiğinden fonksiyonun kök aralığını bulmaya yönelik hazırlanan bu spesifik sorunun cevabının, Ösym'nin resmi cevap anahtarında açıkladığı gibi "C" şıkkı değil, "A" şıkkı olduğu iddia edildi. Çeşitli akademik platformlarda matematikçiler, bilimsel gerekçeler sunarak sorunun kurgusunda ya da şıklarında hata olabileceğini vurguladı.

SON KARARI BİLİRKİŞİ HEYETİ VERECEK

Gündem yaratan bu iddiaların ve kuruma ulaşan yoğun itiraz dilekçelerinin ardından Merkez, her iki soruyu da mercek altına aldı. ÖSYM uzmanları tarafından başlatılan sürecin nasıl sonuçlanacağı ise üniversite adayları tarafından merakla bekleniyor.

Söz konusu Edebiyat ve Matematik sorularının iptal edilip edilmeyeceğine, kurulan bağımsız bilirkişi heyetinin yapacağı detaylı incelemenin ardından karar verilecek. İptal ya da geçerlilik yönündeki nihai sonucun, bilirkişi raporunun tamamlanmasının ardından gelecek hafta kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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