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Venezuela’da güvenlik güçleri depremzedeleri kurtarmak yerine yağmacılığa başladı

Venezuela’da güvenlik güçleri depremzedeleri kurtarmak yerine yağmacılığa başladı Haber Videosunu İzle
Venezuela’da güvenlik güçleri depremzedeleri kurtarmak yerine yağmacılığa başladı
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Peş peşe meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki büyük depremin vurduğu Venezuela’da, güvenlik güçleri enkaz altında yaşam mücadelesi veren afetzedeleri kurtarmak yerine yıkıntılar arasındaki değerli eşyaları yağmaladı.

  • Venezuela'da 25 Haziran'da 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
  • Depremlerde can kaybı 1430'a, yaralı sayısı 3238'e yükseldi.
  • Güvenlik güçleri enkaz altındaki depremzedeleri kurtarmak yerine yağma yaparken görüntülendi.

Güney Amerika ülkesi Venezuela'da 25 Haziran'da ardı ardına meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde bilanço ağırlaşıyor.

CAN KAYBI 1430'A YÜKSELDİ

İki büyük sarsıntı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 1430'a, yaralananların sayısının ise 3 bin 238'e yükseldiği açıklandı. Arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalanlara ulaşmak için zamanla yarışırken, can kaybının artmasından endişe ediliyor.

SOKAKLARDA YAĞMA BAŞLADI

Depremin vurduğu kentlerde arama kurtarma paneli sürerken, altyapının çökmesi ve güvenlik zafiyeti nedeniyle sokaklarda kaos hakim olmaya başladı. Afetten en ağır darbelerden birini alan La Guaira bölgesinde, depremin hemen ardından organize yağma hareketleri baş gösterdi.

GÜVENLİK GÜÇLERİ DE HIRSIZLIĞA BAŞLADI

Bölgede infial yaratan asıl olay ise kamu düzenini ve güvenliği sağlamakla görevli kolluk kuvvetlerinin karıştığı hırsızlık skandalı oldu. 

Afet alanından gelen ve sosyal medyada hızla yayılarak dünya gündemine oturan görüntülerde, güvenlik güçlerinin enkaz altında kalan bir vatandaşı kurtarmak için çaba sarf etmek yerine, yıkıntılar arasındaki değerli eşyaları ve ziynet eşyalarını çaldığı anlar saniye saniye kaydedildi.

Sosyal medyada hızla yayılan ve dünya gündemine oturan görüntüler, afetin insani boyutunun yanı sıra ciddi bir güvenlik krizini de gözler önüne serdi.

Umut Halavart
Umut Halavart
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