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Ahlat'ta sel tarım arazilerine zarar verdi

Ahlat'ta sel tarım arazilerine zarar verdi
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Bitlis'in Ahlat ilçesinde iki gündür süren sağanak yağışların ardından oluşan sel, Kırklar Mahallesi'ndeki tarım arazilerinde büyük zarara yol açtı. Patates ve fasulye tarlaları sular altında kalırken, çiftçiler ürünlerinin çoğunu kaybetti.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde iki gündür etkili olan sağanak yağışların ardından oluşan sel, tarım arazilerinde büyük zarara yol açtı. Özellikle Kırklar Mahallesi'nde bulunan ekili alanlar sel suları altında kalırken, çiftçiler ürünlerinin büyük bölümünü kaybetti.

Ahlat ilçesinde 2 gündür aralıklarla devam eden yağışlar sonrası oluşan sel suları, Kırklar Mahallesi'ndeki tarım arazilerini etkisi altına aldı. Bölgede ekimi yapılan patates ve fasulye tarlaları suyla kaplanırken, birçok üretici büyük maddi zararla karşı karşıya kaldı. Selden zarar gören çiftçilerden Ahmet İnan, bölgede yaklaşık bin dönüm tarım arazisinin sel suları altında kaldığını belirterek, özellikle fasulye ve patates ekili alanların ciddi zarar gördüğünü söyledi. Yaşanan afet nedeniyle emeklerinin boşa gittiğini ifade eden İnan, "İki gündür devam eden yağışlar sonrası sel meydana geldi. Yaklaşık bin dönüme yakın tarım arazisi sular altında kaldı. Fasulye ve patates tarlalarımız büyük zarar gördü. Çiftçiler olarak mağdur durumdayız. Yetkililerden zarar tespit çalışması yapmalarını ve bizlere destek olmalarını bekliyoruz." dedi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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