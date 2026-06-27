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Fenerbahçe taraftarı bildiğiniz gibi! Kapılar açılınca hücum ettiler

Fenerbahçe taraftarı bildiğiniz gibi! Kapılar açılınca hücum ettiler Haber Videosunu İzle
Fenerbahçe taraftarı bildiğiniz gibi! Kapılar açılınca hücum ettiler
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Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası'nda taraftara açık gerçekleştirdiği antrenmana sarı-lacivertli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Taraftarların antrenman alanına koşarak akın ettiği görüntüler koşu yarışmasını aratmadı.

Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlıkları kapsamında Topuk Yaylası'nda gerçekleştirdiği taraftara açık antrenmanda renkli görüntüler yaşandı. Sarı-lacivertli taraftarlar, takımlarını izlemek için antrenman alanına adeta akın etti.

KOŞU YARIŞINI ARATMADI

Antrenmanı takip etmek isteyen taraftarların alana doğru koştuğu anlar dikkat çekti. Görüntüler, kısa sürede sarı-lacivertli futbolseverler arasında büyük ilgi gördü.

TOPUK YAYLASI'NDA YOĞUN İLGİ

Fenerbahçe taraftarlarının takımlarına gösterdiği ilgi, Topuk Yaylası'ndaki antrenmana damga vurdu. Sarı-lacivertliler, yeni sezon öncesi futbolculara destek vermek için tribünlerdeki yerini aldı.

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