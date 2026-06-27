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Bolu'da onlarca sürücü 'alışkanlık' kurbanı oldu: 20'ye yakın aracın lastiği patladı

Bolu'da onlarca sürücü 'alışkanlık' kurbanı oldu: 20'ye yakın aracın lastiği patladı
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Bolu'da bir market otoparkında yapılan yeni giriş-çıkış düzenlemesine uymayan sürücüler, çıkış noktasına döşenen demir kapanlar nedeniyle lastiklerini patlattı. Yaklaşık 20 araç lastiği patlarken, sürücülere seyyar lastikçiler yardım etti.

Bolu'da bir marketin otoparkında yapılan yeni giriş-çıkış düzenlemesi, eski alışkanlıklarından vazgeçmeyen sürücülere pahalıya mal oldu. Ters yönden otoparka girmeye çalışan 20'ye yakın aracın lastiği, yola döşenen demir kapanlar nedeniyle patladı.

Olay, Karaçayır Mahallesi'nde bulunan özel bir marketin otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, market yönetimi otoparktaki trafik akışını düzenlemek amacıyla giriş ve çıkış noktalarını ayırma kararı aldı. Daha önce hem giriş hem de çıkış olarak serbestçe kullanılabilen noktalara, tek yönlü geçişi zorunlu kılmak amacıyla demir kapanlar yerleştirildi. Yapılan bu düzenleme ile otoparka tek bir noktadan girilip, sadece belirlenen diğer noktadan çıkılması sağlandı.

Alışkanlık kurbanı oldular

'Dikkat kapan var' tabelasına rağmen yeni düzenlemeyi fark etmeyen veya eski alışkanlıklarıyla otoparka ters yönden (çıkış noktasından) girmeye çalışan sürücüler büyük bir şok yaşadı. Çıkış noktasına yerleştirilen demir kapanların üzerinden geçmeye çalışan yaklaşık 20 aracın lastikleri patladı. Lastikleri gümleyen araçlar otopark girişinde mahsur kalırken, sürücülerin imdadına bölgeye çağrılan seyyar lastik tamircileri yetişti.

"Vatandaşa ters geliyor"

Olay yerine gelerek araçların lastiklerini değiştiren seyyar lastikçi Fahrettin Kalaycı, sürücülerin eski alışkanlıkları nedeniyle mağduriyet yaşadığını ifade etti. Şu ana kadar kendi onardığı araç sayısının dördü bulduğunu belirten Kalaycı, şöyle konuştu:

"Şu an benim tamir ettiğim 4. araç. Biz buradayken kapanlara doğru gelen 2 aracın da girişini son anda engelledik ama bu aracı fark edemedik, üzerinden geçti. Benim tahminim tamamen alışkanlık. Buranın yeni girişi arka taraftan verildi, o da vatandaşa ters geliyor. Alıştıkları yerden girmek isteyince de böyle oluyor."

Lastikleri onarılan araçlar otoparktan yollarına devam ederken, yetkililerin sürücüleri yeni yön tabelalarına ve kapanlara dikkat etmeleri konusunda uyardığı öğrenildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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