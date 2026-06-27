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Silivri'de yolcu minibüsü tarlaya uçtu: 2 ölü, 10 yaralı

Silivri'de yolcu minibüsü tarlaya uçtu: 2 ölü, 10 yaralı Haber Videosunu İzle
Silivri'de yolcu minibüsü tarlaya uçtu: 2 ölü, 10 yaralı
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İstanbul Silivri'de kontrolden çıkan Çerkezköy-Kapaklı-Beylikdüzü hattı yolcu minibüsünün tarlaya devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

İstanbul'un Silivri ilçesinde kontrolden çıkan bir minibüs tarlaya uçtu. 

2 ÖLÜ, 10 YARALI

Çeltik Mahallesi, Çerkezköy Caddesi üzerinde ilerleyen Çerkezköy-Kapaklı-Beylikdüzü hattı minibüsü henüz belirlenemeyen nedenle yol kenarındaki otluk alana devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. 

EKİPLERİN KAZA YERİNDEKİ ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR 

Kazanın meydana geldiği bölgeye güvenlik şeridi çekilirken, ekiplerin alanda çalışmaları devam ediyor. Kazanın yaşandığı bölgede Silivri Kaymakamı Tolga Toğan ile İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burak Çevik incelemelerde bulundu.

"YARALILAR HASTANELERE SEVK EDİLDİ"

Öte yandan İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, kazaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Silivri'de meydana gelen minibüs kazasının ardından 112 Acil Sağlık ekiplerimiz hızla olay yerine sevk edilmiştir. Kazada 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 10 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılarımızın olay yerindeki ilk müdahaleleri ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilmiş olup, çevredeki hastanelere nakilleri sağlanmaktadır." ifadelerini kullandı. Güner, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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