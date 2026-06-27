MİT, uluslararası uyuşturucu kaçakçısının yerini tespit etti, polis yakaladı

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) adresini tespit ettiği uluslararası uyuşturucu kaçakçısı D.M., Mersin'de polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) yürüttüğü çalışmalar sonucu kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu uluslararası uyuşturucu kaçakçısı D.M.'nin Mersin'in Mezitli ilçesinde bir adreste gizlendiği belirlendi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda harekete geçen polis, söz konusu adrese operasyon yaptı. Yakalanan D.M., işlemlerinin tamamlanması için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı