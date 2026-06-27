Haberler

MİT, uluslararası uyuşturucu kaçakçısının yerini tespit etti, polis yakaladı

MİT, uluslararası uyuşturucu kaçakçısının yerini tespit etti, polis yakaladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın adresini tespit ettiği kırmızı bültenle aranan uluslararası uyuşturucu kaçakçısı D.M., Mersin'in Mezitli ilçesinde polis operasyonuyla yakalandı.

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) adresini tespit ettiği uluslararası uyuşturucu kaçakçısı D.M., Mersin'de polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) yürüttüğü çalışmalar sonucu kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu uluslararası uyuşturucu kaçakçısı D.M.'nin Mersin'in Mezitli ilçesinde bir adreste gizlendiği belirlendi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda harekete geçen polis, söz konusu adrese operasyon yaptı. Yakalanan D.M., işlemlerinin tamamlanması için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Ankara kulislerini karıştıran sözler: CHP'den 86 vekil ile 74 il başkanı bize katılacak

Kulisleri karıştıran sözler: 86 vekil ile 74 başkan bize katılacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Füzeler yeniden ateşlendi! ABD vurdu, Tahran'dan misilleme geldi

Füzeler yeniden ateşlendi! ABD vurdu, Tahran'dan ağır misilleme geldi
Çocuk tiyatrosunda skandal iddialar! Aileler polise koştu, sapık tutuklandı

Çocuk tiyatrosunda skandal! Aileler polise koştu, sapık tutuklandı
Dünya bu cesareti konuşuyor! Boz ayı ile burun buruna gelen kadını, akıllıca hamlesi hayatta tuttu

Boz ayı ile burun buruna gelen kadını, akıllıca hamlesi hayatta tuttu
Uçak hazır, anlaşma tamam gibi! Fenerbahçe'den Greenwood bombası

Uçak hazır, anlaşma tamam gibi! Fenerbahçe'den bir bomba daha
Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama

Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama
Kadın müşterilere 'Canım, balım, bekar mısın?' dedi, tazminatsız kovuldu

"Bekar mısın?" dedi, tazminatsız kapının önüne konuldu
AK Parti kampı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı fosiller başörtüsüne kin kusuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu görüntülere kürsüden ateş püskürdü