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Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, birkaç hafta içerisinde görevinden istifa edeceğini duyurdu

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, birkaç hafta içerisinde görevinden istifa edeceğini duyurdu
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, birkaç hafta içinde istifa edeceğini ve erken seçim tarihini açıklayacağını duyurdu. Belgrad'daki mitingde konuşan Vucic, 'Birleşmiş Sırbistan' listesiyle seçime gireceğini belirtti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, birkaç hafta içerisinde görevinden istifa ederek, erken seçim tarihini açıklayacağını söyledi.

Vucic, bir dönem genel başkanlığını da yaptığı iktidardaki Sırp İlerleme Partisinin (SNS) başkent Belgrad'da "Sırbistan-Tek Aile" sloganıyla düzenlediği mitinge katıldı.

Sırbistan Ulusal Meclisi önünde toplanan kalabalığa hitap eden Vucic, "Birkaç hafta daha Cumhurbaşkanı olarak görevimi sürdüreceğim, sonra istifa ediyorum. Hiçbir şey sonsuza kadar değil, öyle de olmasın. Herkese teşekkürler." dedi.

Vucic, erken seçim tarihini de yakında duyuracağını belirterek, seçimde kendisinin de dahil olacağı listenin "Birleşmiş Sırbistan" ismini alması gerektiğini ifade etti.

Sırbistan'ın askeri tarafsızlık tutumunu sürdürmesinin önemli olduğunu söyleyen Vucic, Çin ve Rusya ile geleneksel dostluğa dayanan ilişkilerin devam etmesi gerektiği mesajını verdi.

Vucic, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecinde ise daha hızlı ilerlemesi temennisinde bulundu.

Bu arada İçişleri Bakanlığı, Belgrad'daki mitinge 200 binden fazla kişinin katıldığını bildirdi. Sahneye çıkan insansı robotların geleneksel yelek ve şapkalarla akordeon eşliğinde Sırbistan halk oyununu sergilemesi dikkati çekti.

Aleksandar Vucic, 11 Haziran'da yaptığı açıklamada, görevinden istifa edip başbakan adayı olmayı değerlendirdiğini söylemişti.

Kaynak: AA / Lejla Bıogradlıja Aksan
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