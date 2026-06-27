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Malatya'da emniyetin frekanslarını dinledikleri iddia edilen 6 kişi yakalandı

Malatya'da emniyetin frekanslarını dinledikleri iddia edilen 6 kişi yakalandı
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Malatya'da emniyet teşkilatına ait haberleşme frekanslarını amatör telsizlerle dinledikleri ve kendilerini emniyet personeli gibi tanıttıkları iddia edilen 6 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyonda ruhsatsız tabanca, çok sayıda telsiz ve frekans cihazı ele geçirildi.

Malatya'da, emniyet teşkilatına ait haberleşme frekanslarını amatör telsizlerle dinledikleri ve kamuya açık alanlarda kendilerini emniyet personeli gibi tanıttıkları iddia edilen 6 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, bazı kişilerin amatör telsizler aracılığıyla emniyet teşkilatına ait haberleşme frekanslarını dinledikleri ve kamuya açık alanlarda emniyet personeli oldukları yönünde algı oluşturmaya çalıştıkları tespit edildi.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, ruhsatsız 2 tabanca, 70 fişek, 50 el telsizi, 15 masa tipi telsiz, 5 telsiz frekans ayar cihazı ile 1 mors alfabesi cihazı ele geçirdi, 6 şüpheliyi yakaladı.

Şüpheliler hakkında "5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'na Muhalefet" ve ilgili mevzuat kapsamında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş
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