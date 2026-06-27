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Pakistan'da düzenlenen saldırıda 3 kişi öldü, 3 saldırgan etkisiz hale getirildi

Pakistan'da düzenlenen saldırıda 3 kişi öldü, 3 saldırgan etkisiz hale getirildi
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Pakistan'ın Karaçi kentinde bir paramiliter grubun merkezine düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 3 saldırgan etkisiz hale getirildi. Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Pakistan'ın Karaçi kentinde bir paramiliter grubun merkezine düzenlenen bombalı saldırıda 3 paramiliter gücün hayatını kaybettiği, 3 saldırganın etkisiz hale getirildiği belirtildi.

SALDIRIDA 3 ÖLÜ, 3 YARALI

Dawn'ın haberine göre, Sindh Eyaleti Emniyet Müdürü Javed Alam Odho, Karaçi'de duyulan patlama ve silah seslerine ilişkin açıklamada bulundu. Paramiliter güçlerin bulunduğu merkeze bombalı saldırı düzenlendiğini belirten Odho, ilk belirlemelere göre 3 paramiliter gücün hayatını kaybettiğini belirtti.

Odho, çıkan çatışmada 3 saldırganın etkisiz hale getirildiğini ifade etti. Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay
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