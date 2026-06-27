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Dost sandığı İHA'nın saldırısında can verdi

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Dost sandığı İHA'nın saldırısında can verdi
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Yakınında uçan Ukrayna İHA'sını dost unsur zanneden Rus askeri saldırıda hayatını kaybetti. Askerin son anları İHA kamerasına yansıdı.

Ukrayna savaşında cephe hattından çarpıcı bir İHA (insansız hava aracı) görüntüsü medyaya yansıdı. Cephede yürüyen bir Rus askeri, üzerinde uçan Ukrayna askeri dronunu kendi birliğine ait bir dost unsur zannetti.

SON ANLARI KAMERADA

Tehdidi fark edemeyen ve İHA'ya el sallayan askerin son anları, cihazın kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Hatalı algının ardından dronun bıraktığı mühimmatın hedefi olan Rus askeri olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGoethegitme:

Akraba siha

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