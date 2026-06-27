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Cüneyt Özdemir ve Nevzat Aydın birbirine girdi! Küfürler havada uçuştu

Cüneyt Özdemir ve Nevzat Aydın birbirine girdi! Küfürler havada uçuştu Haber Videosunu İzle
Cüneyt Özdemir ve Nevzat Aydın birbirine girdi! Küfürler havada uçuştu
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Türkiye'nin ABD'yi 3-2 mağlup ettiği maçın ardından gazeteci Cüneyt Özdemir'in gol sevinci paylaşımı tartışma yarattı. Yemeksepeti kurucusu Nevzat Aydın'ın "Olay külliyen tiyatro" yorumuna Özdemir sert ve küfürlü ifadelerle karşılık verince ikili arasında gerilim büyüdü.

Dünya Kupası'na ikinci maçında veda eden Türkiye, üçüncü maçında ABD ile karşı karşıya geldi. A Milli Takım, ABD'yi 3-2 mağlup ederek 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda ilk kez bir maçı kazandı.

Karşılaşmanın ardından gazeteci Cüneyt Özdemir, gol sevincini X hesabından paylaştı. Özdemir'in paylaşımı bazı kullanıcılar tarafından "abartılı" bulunurken, paylaşımın altına çok sayıda yorum yapıldı.

NEVZAT AYDIN'DAN "TİYATRO" YORUMU

Paylaşıma yorum yapan isimlerden biri de Yemeksepeti kurucusu Nevzat Aydın oldu. Aydın, Özdemir'in gönderisine şu ifadelerle karşılık verdi:

"Sevinilebilir, onda sıkıntı yok da olay külliyen tiyatro"

Bu yorumun ardından Cüneyt Özdemir'den sert bir yanıt geldi.

ÖZDEMİR'DEN KÜFÜRLÜ KARŞILIK

Cüneyt Özdemir, Nevzat Aydın'ın yorumuna küfürlü ifadelerle tepki gösterdi. Özdemir paylaşımında, "Bi s.ktrolup gidebilirsiniz!" ifadesini kullandı.

Özdemir, mesajının devamında ise şu ifadeleri paylaştı:

"Ada eleştirilerini atlamadınız değil mi? Kolay değil görgüsüzlük Nevzat bey… Bi s.ktrolup gidebilirsiniz! Hak ettiğiniz seviye bu sizin. Milli Takımımızın galibiyetini sevinirken de, hesabını sizin gibi sonradan görmelere sormayalım izninizle… (Hadsize had bildirmek öksüze kaftan giydirmek gibidir)"

NEVZAT AYDIN'DAN YANIT GECİKMEDİ

Cüneyt Özdemir'in sözlerine Nevzat Aydın'dan da sert yanıt geldi. Aydın, Özdemir'e, "Hah şöyle gerçek yüzünü göster Cüneyt. Herkes senin nasıl bir kompleksli hıyar ve yalaka olduğunu görsün" ifadeleriyle karşılık verdi.

Çağla Taşcı
Çağla Taşcı
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