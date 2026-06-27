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Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden atlayan şahsın cesedi bulundu

Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden atlayan şahsın cesedi bulundu
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İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde aracını durdurup korkuluklara çıkan bir kişi boğaza atladı. Deniz polisi tarafından kurtarılan şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde aracını durdurarak korkuluklara çıkan şahıs, boğaza atladı. Deniz polisi tarafından karaya çıkartılan şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay, saat 12.30 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aracıyla gelen bir kişi köprü üzerinde aracını durdurarak korkuluklara çıkarak kendini boğaza attı. O sırada köprü üzerinde geçen vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Deniz polisi kısa süreli çalışması sonucu intihar eden kişiyi sudan çıkartarak bota aldı. Sarıyer'de bulunan Emirgan iskelesine çıkarılan kişi için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde üzerinden kimlik çıkmayan şahsın hayatını kaybettiği belirledi.

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalardan sonra morga kaldırılan şahsın, kimlik tespit çalışmaları sürerken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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