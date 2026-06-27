12'nci katta yürekleri ağza getiren anlar! Çocuk pencereye çıktı
Diyarbakır'da bir apartmanın 12'nci katındaki dairenin açık penceresine çıkan çocuğu görenler korku dolu anlar yaşadı. Durumu fark eden vatandaşların aileye haber vermesi üzerine çocuk güvenli şekilde içeri alınırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir apartmanın 12'nci katındaki dairenin açık penceresine çıkan çocuk, çevrede büyük paniğe neden oldu.
Olay, dün Üçkuyu Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi.
ÇEVREDEKİLER HEMEN AİLESİNE HABER VERDİ
Açık pencereye çıkan çocuğu gören vatandaşlar durumu fark ederek vakit kaybetmeden ailesine haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen yakınları, çocuğu güvenli şekilde pencereden alarak içeri çekti.
O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Çocuğun 12'nci kattaki pencere önünde bulunduğu korku dolu anlar, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.