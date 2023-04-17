Antakya Haberleri - Antakya Haber - Haberler

Antakya Haberleri
Antakya haber, Antakya son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Sol Parti, Hatay'da Halk Yürüyüşüne Çağrı Yaptı: "Yurttaşlarımıza Ait Mülkler El Konulma Tehdidi Altında"
Depremde yıkılan sitenin müteahhidinden "inşaatla alakam yok, galericiyim" savunması
Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin: "Deprem bölgesinde 800 bin ampute var"
Depremzede aile enkazda doğum yapan "Zeyna" ve yavrularını yanlarından ayırmıyor
Hatay'da 1200'e yakın kişinin öldüğü sitenin yapı denetim sorumlusundan "Kusursuzum" savunması
Hatay'da, "deprem terazileri"nin olduğu caminin depremde yıkılma anının görüntüleri ortaya çıktı
Damperi açılan kamyonun çarptığı EDS direği otomobilin üzerine devrildi, 3 kişi yaralandı
Mustafa Rahman Tohma kimdir? Mustafa Rahman Tohma kaç yaşında, nereli? Mustafa Rahman Tohma mesleği ne?
Depremde Ağır Hasar Alan St. İlyas Kilisesi'nin Papazı: "Benim İstediğim Devlet Yetkililerinden, Bir An Önce Buranın Ayağa Kalkması ve İbadete...
Depremden iki ay sonra Antakya: Uydu görüntüleriyle kentin felaketten önce ve sonrası
Depremin yıktığı Hatay'da enkaz kalktı, koca şehir adeta dümdüz oldu! Görüntüler yürek dağlıyor
Sadullah Ergin kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Sadullah Ergin'in hayatı ve biyografisi!
Depremde yıkılan tarihi Habib-i Neccar Camii İmamı: "Habib-i Neccar Camii en kısa zamanda ayağa kalkacak."
Depremde kaybolan Türkiye vücut geliştirme şampiyonunun cansız bedenine ulaşıldı
Depremlerde tamamen yıkılan Antakya Ulu Camii'nin nitelikli eserleri kurtarılıyor
Lütfü Savaş: "Tarihi Alanların Korunarak Yenilenmesini İçeren Yasayı Antakya'ya Neden Uygulamıyorsunuz"
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