Antakya Haberleri - Antakya Haber - Haberler

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Antakya Haberleri

Antakya haber, Antakya son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Sol Parti, Hatay'da Halk Yürüyüşüne Çağrı Yaptı: 'Yurttaşlarımıza Ait Mülkler El Konulma Tehdidi Altında'

Sol Parti, Hatay'da Halk Yürüyüşüne Çağrı Yaptı: "Yurttaşlarımıza Ait Mülkler El Konulma Tehdidi Altında"

Antakya - 17 Dakika Önce
Şile'den Antakya'ya uzanan gönül sofrası

Şile'den Antakya'ya uzanan gönül sofrası

Antakya - 28 Dakika Önce
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Antakya - 55 Dakika Önce
Depremde yıkılan sitenin müteahhidinden 'inşaatla alakam yok, galericiyim' savunması

Depremde yıkılan sitenin müteahhidinden "inşaatla alakam yok, galericiyim" savunması

Antakya - 3 Saat Önce
KOP ile Gönül Havzası Tırı Antakya'da

KOP ile Gönül Havzası Tırı Antakya'da

Antakya - 3 Saat Önce
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 79 mahallede sürecek

Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 79 mahallede sürecek

Antakya - Dün 23:20
Hatay'da Paskalya Ayini, Depremde Yıkılan Kilisenin Önünde Yapıldı

Hatay'da Paskalya Ayini, Depremde Yıkılan Kilisenin Önünde Yapıldı

Antakya - Dün 16:10
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor

Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor

Antakya - Dün 14:22
Antakya Devlet Hastanesinde çalışmalar hızla sürüyor

Antakya Devlet Hastanesinde çalışmalar hızla sürüyor

Antakya - Dün 14:14
Tunç Soyer: 'Bundan Sonra Hepimizin Bir Yarısı Eksik'

Tunç Soyer: "Bundan Sonra Hepimizin Bir Yarısı Eksik"

Antakya - Dün 13:10
Yüzüne kızgın yağ dökülen 3 yaşındaki Leyla, deri nakliyle sağlığına kavuştu

Yüzüne kızgın yağ dökülen 3 yaşındaki Leyla, deri nakliyle sağlığına kavuştu

Antakya - Dün 12:04
Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin: 'Deprem bölgesinde 800 bin ampute var'

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin: "Deprem bölgesinde 800 bin ampute var"

Antakya - Dün 11:06
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 75 mahallede devam edecek

Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 75 mahallede devam edecek

Antakya - Dün 00:50
Acılı babanın tek umudu depremde kaybolan kızını ve eşini bulmak

Acılı babanın tek umudu depremde kaybolan kızını ve eşini bulmak

Antakya - 15.04.2023
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 78 mahallede sürdü

Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 78 mahallede sürdü

Antakya - 15.04.2023
İki çocuğunu da kaybetmesine rağmen çevresindekilere umut oldu

İki çocuğunu da kaybetmesine rağmen çevresindekilere umut oldu

Antakya - 15.04.2023
Depremzede aile enkazda doğum yapan 'Zeyna' ve yavrularını yanlarından ayırmıyor

Depremzede aile enkazda doğum yapan "Zeyna" ve yavrularını yanlarından ayırmıyor

Antakya - 14.04.2023
Hatay'da 1200'e yakın kişinin öldüğü sitenin yapı denetim sorumlusundan 'Kusursuzum' savunması

Hatay'da 1200'e yakın kişinin öldüğü sitenin yapı denetim sorumlusundan "Kusursuzum" savunması

Antakya - 14.04.2023
Hatay'ın tarihi Uzun Çarşı esnafı bayram yoğunluğunun yaşandığı günleri özlüyor

Hatay'ın tarihi Uzun Çarşı esnafı bayram yoğunluğunun yaşandığı günleri özlüyor

Antakya - 14.04.2023
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları devam etti

Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları devam etti

Antakya - 14.04.2023
Hatay'da yıkılan binaların enkazından çıkarılan araçlar dronla görüntülendi

Hatay'da yıkılan binaların enkazından çıkarılan araçlar dronla görüntülendi

Antakya - 14.04.2023
Depremin 144'üncü saatinde kurtardığı öğretmenle parkta karşılaştı

Depremin 144'üncü saatinde kurtardığı öğretmenle parkta karşılaştı

Antakya - 14.04.2023
Depremin vurduğu kültürel miras için çağrı

Depremin vurduğu kültürel miras için çağrı

Antakya - 14.04.2023
Hatay'da, 'deprem terazileri'nin olduğu caminin depremde yıkılma anının görüntüleri ortaya çıktı

Hatay'da, "deprem terazileri"nin olduğu caminin depremde yıkılma anının görüntüleri ortaya çıktı

Antakya - 14.04.2023
Damperi açılan kamyonun çarptığı EDS direği otomobilin üzerine devrildi, 3 kişi yaralandı

Damperi açılan kamyonun çarptığı EDS direği otomobilin üzerine devrildi, 3 kişi yaralandı

Antakya - 13.04.2023
Yalova'dan Hatay'a ramazanda 3 bin gıda kolisi gönderildi

Yalova'dan Hatay'a ramazanda 3 bin gıda kolisi gönderildi

Antakya - 13.04.2023
Hatay'da LGS ve YKS öğrencileri için eğitim kampüsü hazırlandı

Hatay'da LGS ve YKS öğrencileri için eğitim kampüsü hazırlandı

Antakya - 13.04.2023
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 59 mahallede sürdü

Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 59 mahallede sürdü

Antakya - 13.04.2023
Canlarını riske atıp ağır hasarlı binalardan eşya çıkarıyorlar

Canlarını riske atıp ağır hasarlı binalardan eşya çıkarıyorlar

Antakya - 13.04.2023
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Antakya - 12.04.2023
Mustafa Rahman Tohma kimdir? Mustafa Rahman Tohma kaç yaşında, nereli? Mustafa Rahman Tohma mesleği ne?

Mustafa Rahman Tohma kimdir? Mustafa Rahman Tohma kaç yaşında, nereli? Mustafa Rahman Tohma mesleği ne?

Antakya - 12.04.2023
Hatay'daki Konya konteyner kentin ikinci etabı hızla tamamlanıyor

Hatay'daki Konya konteyner kentin ikinci etabı hızla tamamlanıyor

Antakya - 12.04.2023
Depremde Ağır Hasar Alan St. İlyas Kilisesi'nin Papazı: 'Benim İstediğim Devlet Yetkililerinden, Bir An Önce Buranın Ayağa Kalkması ve İbadete...

Depremde Ağır Hasar Alan St. İlyas Kilisesi'nin Papazı: "Benim İstediğim Devlet Yetkililerinden, Bir An Önce Buranın Ayağa Kalkması ve İbadete...

Antakya - 12.04.2023
Depremden iki ay sonra Antakya: Uydu görüntüleriyle kentin felaketten önce ve sonrası

Depremden iki ay sonra Antakya: Uydu görüntüleriyle kentin felaketten önce ve sonrası

Antakya - 12.04.2023
Depremin yıktığı Hatay'da enkaz kalktı, koca şehir adeta dümdüz oldu! Görüntüler yürek dağlıyor

Depremin yıktığı Hatay'da enkaz kalktı, koca şehir adeta dümdüz oldu! Görüntüler yürek dağlıyor

Antakya - 12.04.2023
Hatay'da 3 katlı ayakkabı imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

Hatay'da 3 katlı ayakkabı imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

Antakya - 12.04.2023
Sadullah Ergin kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Sadullah Ergin'in hayatı ve biyografisi!

Sadullah Ergin kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Sadullah Ergin'in hayatı ve biyografisi!

Antakya - 11.04.2023
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 61 mahallede yapılıyor

Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 61 mahallede yapılıyor

Antakya - 11.04.2023
UNDP, deprem bölgesinde kültürel mirasın korunması için çalışmalar yürütüyor

UNDP, deprem bölgesinde kültürel mirasın korunması için çalışmalar yürütüyor

Antakya - 11.04.2023
Enkazdan çıkardığı giysi kalıplarıyla depremzedelere dikiş öğretiyor

Enkazdan çıkardığı giysi kalıplarıyla depremzedelere dikiş öğretiyor

Antakya - 11.04.2023
Depremin acı hikayeleri çıkmaya devam ediyor

Depremin acı hikayeleri çıkmaya devam ediyor

Antakya - 11.04.2023
Depremde yıkılan tarihi Habib-i Neccar Camii İmamı: 'Habib-i Neccar Camii en kısa zamanda ayağa kalkacak.'

Depremde yıkılan tarihi Habib-i Neccar Camii İmamı: "Habib-i Neccar Camii en kısa zamanda ayağa kalkacak."

Antakya - 11.04.2023
Depremde kaybolan Türkiye vücut geliştirme şampiyonunun cansız bedenine ulaşıldı

Depremde kaybolan Türkiye vücut geliştirme şampiyonunun cansız bedenine ulaşıldı

Antakya - 10.04.2023
Depremlerde tamamen yıkılan Antakya Ulu Camii'nin nitelikli eserleri kurtarılıyor

Depremlerde tamamen yıkılan Antakya Ulu Camii'nin nitelikli eserleri kurtarılıyor

Antakya - 10.04.2023
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Antakya - 10.04.2023
Lütfü Savaş: 'Tarihi Alanların Korunarak Yenilenmesini İçeren Yasayı Antakya'ya Neden Uygulamıyorsunuz'

Lütfü Savaş: "Tarihi Alanların Korunarak Yenilenmesini İçeren Yasayı Antakya'ya Neden Uygulamıyorsunuz"

Antakya - 09.04.2023
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 58 mahallede yapılıyor

Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 58 mahallede yapılıyor

Antakya - 09.04.2023
Hatay'da depremde yıkılan binanın müteahhidi, yapıda kusur olmadığını savundu

Hatay'da depremde yıkılan binanın müteahhidi, yapıda kusur olmadığını savundu

Antakya - 08.04.2023
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Antakya - 08.04.2023
HATAY'DA MİNİBÜS GARAJI, ARAÇ MEZARLIĞINA DÖNDÜ

HATAY'DA MİNİBÜS GARAJI, ARAÇ MEZARLIĞINA DÖNDÜ

Antakya - 08.04.2023

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