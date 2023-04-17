Antakya Haberleri - Antakya Haber - Haberler

Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor

Tunç Soyer: "Bundan Sonra Hepimizin Bir Yarısı Eksik"

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin: "Deprem bölgesinde 800 bin ampute var"

Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 75 mahallede devam edecek

İki çocuğunu da kaybetmesine rağmen çevresindekilere umut oldu

Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları devam etti

Hatay'da LGS ve YKS öğrencileri için eğitim kampüsü hazırlandı

Depremde Ağır Hasar Alan St. İlyas Kilisesi'nin Papazı: "Benim İstediğim Devlet Yetkililerinden, Bir An Önce Buranın Ayağa Kalkması ve İbadete...

Depremden iki ay sonra Antakya: Uydu görüntüleriyle kentin felaketten önce ve sonrası

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