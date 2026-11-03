Hatay'da kötü koku ihbarıyla eve giren ekipler baba ve kızını cansız buldu

HATAY'da evden gelen kötü koku ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, bir süredir kendilerinden haber alınamayan Mustafa Kural (54) ile kızı Havva Büşra Kural'ın (18) cansız bedenlerini buldu.

Olay, akşam saatlerinde Antakya ilçesi Sofular Mahallesi Gümüşlü Sokak'ta meydana geldi. Bir evden yayılan yoğun kötü koku ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. İtfaiye erlerinin desteğiyle eve giren polis ve sağlık ekipleri, bir süredir kendilerinden haber alınamayan Mustafa Kural ile kızı Havva Büşra Kural'ın cansız bedenleriyle karşılaştı. Baba ve kızının cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Hatay Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Baba ve kızının ölüm nedenleri, yapılacak otopsi işlemlerinin ardından kesinlik kazanacak.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı