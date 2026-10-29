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Hatay itfaiyesi Arsuz ve İskenderun'da mahsur hayvanları kurtardı

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Hatay itfaiyesi Arsuz ve İskenderun'da mahsur hayvanları kurtardı
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Hatay'da itfaiye ekipleri, Arsuz, Kırıkhan, Reyhanlı, Antakya ve İskenderun ilçelerinde mahsur kalan hayvanları kurtararak güvenli alanlara ulaştırdı. Hayvanlar sağ salim kurtarılırken ekipler, hayvanların korunmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

Hatay'da itfaiye ekipleri; Arsuz, Kırıkhan, Reyhanlı, Antakya ve İskenderun ilçelerinde mahsur kalan hayvanları kurtararak güvenli alanlara ulaştırdı.

itfaiye ekipleri, farklı ilçelerde mahsur kaldığı bildirilen hayvanlara müdahale ederek kurtarma çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalar sonucunda hayvanlar sağ salim kurtarıldı.

Ekipler, hayvanların korunmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceğini belirttiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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