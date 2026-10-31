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Hatay'ın Belen ilçesinde alev alan tır itfaiye ekiplerince söndürüldü

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Hatay'ın Belen ilçesinde Antakya-İskenderun kara yolu Kıcı mevkisinde bir tır henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Yangını fark eden sürücü aracı yol kenarında durdurarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi; bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Hatay'ın Belen ilçesinde tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Antakya- İskenderun kara yolu Kıcı mevkisinde bir tır henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Yangını fark eden sürücü aracı yol kenarında durdurarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.

Kaynak: AA
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