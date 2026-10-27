Hatay Valisi Masatlı, Antakya Haraparası'ndaki iş yerlerini inceledi

Hatay Valisi Masatlı, Antakya Haraparası'ndaki iş yerlerini incelediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Tarihi Kent Merkezi Projesi kapsamında Antakya Haraparası'nda yapımı süren iş yerlerinde inceleme yaptı. Projeyle tarihi ve ticari kimliğin canlandırılması, esnafın iş yerlerine kavuşması ve ticari hayatın hareketlenmesi hedefleniyor.
Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Tarihi Kent Merkezi Projesi kapsamında Antakya'nın Haraparası Mahallesi'nde yapımı devam eden iş yerlerinde incelemelerde bulundu.
6 Şubat depremleri ve devamındaki depremlerin ardından kent genelinde sürdürülen yeniden inşa çalışmaları kapsamında sahadaki çalışmaları değerlendiren Vali Masatlı, projenin mevcut durumu ve ilerleyişi hakkında yetkililerden bilgi aldı.
İş yerlerinin yapım sürecini yerinde inceleyen Masatlı, çalışmaların son durumunu değerlendirdi. Projeyle Hatay'ın tarihi ve ticari kimliğinin yeniden canlandırılması, esnafın iş yerlerine kavuşması ve ticari hayatın hareketlenmesi hedefleniyor.