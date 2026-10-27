Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Hatay Valisi Masatlı, Antakya Haraparası'ndaki iş yerlerini inceledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay Valisi Masatlı, Antakya Haraparası'ndaki iş yerlerini inceledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Tarihi Kent Merkezi Projesi kapsamında Antakya Haraparası'nda yapımı süren iş yerlerinde inceleme yaptı. Projeyle tarihi ve ticari kimliğin canlandırılması, esnafın iş yerlerine kavuşması ve ticari hayatın hareketlenmesi hedefleniyor.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Tarihi Kent Merkezi Projesi kapsamında Antakya'nın Haraparası Mahallesi'nde yapımı devam eden iş yerlerinde incelemelerde bulundu.

6 Şubat depremleri ve devamındaki depremlerin ardından kent genelinde sürdürülen yeniden inşa çalışmaları kapsamında sahadaki çalışmaları değerlendiren Vali Masatlı, projenin mevcut durumu ve ilerleyişi hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İş yerlerinin yapım sürecini yerinde inceleyen Masatlı, çalışmaların son durumunu değerlendirdi. Projeyle Hatay'ın tarihi ve ticari kimliğinin yeniden canlandırılması, esnafın iş yerlerine kavuşması ve ticari hayatın hareketlenmesi hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 41 sitede yayınlandı.
Fenerbahçe'de herkes onu konuşuyor: O olmasa tarihi farktı

Mağlubiyete rağmen alkışlanan sadece bir kişi var!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Acılı baba Erdoğan'a seslendi: Yalvarıyorum, oğlumu kurtarın

Erdoğan'a seslenip yardım istedi: Yalvarıyorum, oğlumu kurtarın
4 can alan hortumun ardından korkunç manzara

4 işçinin öldüğü yerde korkunç manzara
Müge Anlı'da biyolojik babasını arayan Hamid Yorulmaz’ın babası belli oldu

Hikayesiyle Türkiye’yi ekrana kilitleyen Hamid’in babası belli oldu
10 santimlik kazı hayatını değiştirdi! Toprağın altından servet çıktı

10 santimlik kazı hayatını değiştirdi! Değerini duyan inanamadı
İsrail'de tarihi gün! Gözler sandıktan çıkacak kararda

Nefesler tutuldu! Dünyanın gözü bu sandıktan çıkacak sonuçta
Fenerbahçe otobüsü tesislere döndü! Görenler şaşırdı

Bu takım bu hallere nasıl düştü?

Rafet El Roman üçüncü kez damat olmaya hazırlanıyor

Evleneceğini açıkladı: Azerbaycan’ın prensesi geliyor Türkiye’ye