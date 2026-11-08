Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Hatay Antakya'da iş yerinden 1 milyon TL'lik malzeme çalan 18 şüpheli yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay Antakya'da iş yerinden 1 milyon TL'lik malzeme çalan 18 şüpheli yakalandı Haber Videosunu İzle
Hatay Antakya'da iş yerinden 1 milyon TL'lik malzeme çalan 18 şüpheli yakalandı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay’ın Antakya ilçesinde 75 yaşındaki Yusuf Karadeniz’e ait beton katkı kimyasalları üretilen iş yerinden, yaklaşık 1 milyon lira değerinde olduğu belirtilen malzeme çalındı. Polis ekiplerinin çalışmasıyla kentte çeşitli hırsızlık olaylarına karıştığı belirlenen 18 şüpheli yakalandı. Ele geçirilen malzemeler tek tek sayılarak iş yeri sahibine teslim edildi.

Antakya’da beton katkı kimyasalları üretilen bir iş yerinden çalınan malzemeler, polis ekiplerinin çalışmasıyla bulunarak sahibine teslim edildi. Hırsızlığın ardından iş yerine gitmek dahi istemediğini anlatan Yusuf Karadeniz, emniyet mensuplarına teşekkür etti.

PERSONELİ ARAYIP HABER VERDİ

Kuruyer Mahallesi’nde oğlu ile birlikte beton katkı kimyasal ürünleri üreten 75 yaşındaki Yusuf Karadeniz, personelinin telefonla iş yerine hırsız girdiğini bildirmesi üzerine iş yerine gitti. Karadeniz, yaptığı kontrolde elektrikli ekipmanlarının, kaynak makinesinin ve fabrikanın elektrik tesisatına ait kabloların çalındığını gördü.

TAVANDAKİ TESİSAT DA DAĞITILDI

Tavandaki kabloların da sökülerek tesisatın dağıtıldığını fark eden Karadeniz, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Çalınan malzemelerin toplam değerinin yaklaşık 1 milyon lira olduğu belirtildi.

18 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, yaptıkları incelemeler sonucunda kentte çeşitli hırsızlık olaylarına karıştığı ve Karadeniz’in iş yerindeki hırsızlıkla da bağlantılı olduğu belirlenen 18 şüpheliyi yakaladı. Ele geçirilen malzemeler tek tek sayıldıktan sonra Yusuf Karadeniz’e teslim edildi.

“BURAYA GELMEK BİLE İSTEMİYORDUM”

Malzemelerine yeniden kavuşan ve iş yerine tekrar gitmeye başlayan Karadeniz, yaşadıklarını şöyle anlattı: “Beton katkı sektöründe oğlumla birlikte çalışıyorum. Bu sabah kalktığımda personelim aradı. ‘Amca, iş yerine hırsız girmiş, gelir misin’ dedi. Hemen iş yerine geldim ve durumu gördükten sonra 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradım. Beni jandarmaya yönlendirdiler. Aradan 10 dakika geçmeden polis ekipleri arayarak böyle bir olayın yaşandığını ve şüphelileri yakaladıklarını söylediler. Bunun üzerine karakola gittim.”

Çalınan malzemelere ilişkin bilgi veren Karadeniz, “İş yerimden elektrikli ekipmanları, kaynak makinem ve fabrikanın elektrik tesisatına ait kablolar çalınmıştı. Çeşitli ebatlarda toplam 700-800 metre kablom vardı. Kabloları sökerken tavandaki tesisatı da tamamen dağıtmışlardı. İş yerinin o halini görmek istemediğim için buraya gelmek bile istemiyordum” dedi.

EMNİYETE BİNLERCE KEZ TEŞEKKÜR

Polis ekiplerinin çalışmasına değinen Karadeniz, “Allah emniyet mensuplarından razı olsun. İki gün boyunca üç polis memuru ve bir komiser benim olayımı takip etti, ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Sonunda ele geçirdikleri malzemelerin tamamını tek tek sayarak bana teslim ettiler. Buradan Hatay İl Emniyet Müdürümüze ve tüm emniyet mensuplarına binlerce kez teşekkür ediyorum. İş yerimdeki malzemelere yeniden kavuştuğum için çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nihad Matkap, CHP üyeliğinden istifa etti

Eski Bakan CHP üyeliğinden istifa etti!
Toptancıda kahve skandalı! Hepsinin son kullanma tarihi geçmiş

Ekipler yetişmeseydi vatandaşa içireceklerdi! Hepsi çöpü boyladı
Nevşehir'de kahreden ölüm! 14 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

Hurda araç mezarı oldu! Daha 14 yaşındaydı
İndirimli ürünleri tanıtıyordu! Saniyeler sonra dehşeti yaşadı

Canlı yayında hayatının şokunu yaşadı!
Polonya'da 6 kişiyi katleden saldırganın evinde 3 ceset bulundu

Polonya'yı kana bulayan katliamcının evinden vahşet çıktı
Gaziantep'te feci kaza! Lastiği patlayan araç üst geçidin ayağına ok gibi saplandı: 2 ölü, 2 ağır yaralı

Lastiği patladı, üst geçidin ayağına ok gibi saplandı! 2 ölü var
Eşi hakkında tedbir talep edilen eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, BTK'daki görevinden alındı14

Eşi için tedbir talep edilen eski bakan yardımcısı görevden alındı