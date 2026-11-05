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Hatay'da otomobilin tıra arkadan çarptığı kazada 2 kişi öldü

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Hatay'da Antakya-İskenderun çevreyolu kampüs mevkiinde gece 02.00 sıralarında otomobilin aynı istikamette ilerleyen tıra arkadan çarptığı kazada 2 kişi öldü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan otomobildeki sürücü ve yolcu, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Hatay'da seyir halinde olan otomobilin, aynı istikamette ilerleyen tırla çarpıştığı kazada 2 kişi öldü.

Kaza, Antakya - İskenderun çevreyolu kampüs mevkiinde gece saat 02.00 sıralarında yaşandı. Mustafa Yaylacı (35) idaresindeki 31 BBD 795 plakalı otomobil, seyir halinde iken aynı istikamette giden A.S. yönetimindeki 31 BCP 733 plakalı tıra çarptı. Otomobilin tıra arkadan çarptığı kazada otomobildeki sürücü ve yolcu ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, ağır yaralılara ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen sürücü Mustafa Yaylacı ve yolcu olan G.Ç.(32) hayatını kaybetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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