Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Polis, Hatay Antakya'da otel ve pansiyonları denetledi, 57 kişinin GBT kontrolü yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki otel, pansiyon ve apartlarda İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince denetim yapıldı. Evraklarında eksiklik bulunan bir tesis hakkında idari işlem başlatılırken, 57 kişinin GBT kontrolü gerçekleştirildi.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki konaklama tesislerinde polis ekiplerince denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı mahallelerdeki otel, pansiyon ve apartları inceledi.

Denetimde evraklarında eksiklik olan bir tesis hakkında idari işlem başlatıldı.

Ekipler, 57 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle kontrolünü yaptı.

Kaynak: AA
Bu haber 8 sitede yayınlandı.
Real Madrid'in yıldızı taraftarlara para dağıttı

Dünyaca ünlü isimden şaşırtan hareket! Herkes onu konuşuyor
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devrim Özkan'dan Arap şeyhiyle 2,5 milyon dolarlık yemek iddiasına sert yanıt

Arap şeyhiyle 2,5 milyon dolarlık yemek iddiası vardı! Ateş püskürdü
Nvidia CEO'su hakkında ikinci yasak aşk suçlaması! Bu kez şirketin başkan yardımcısı

Bir yasak aşk daha! Patronun koltuğu gidiyor
Sıkı durun geliyor! Trabzonspor'dan Süper Lig alev alev yakacak hamle

Sıkı durun geliyor! Süper Lig alev alıp yanacak

Bakan Şimşek: 4 dünya bankası ile 5,1 milyar dolarlık anlaşma imzaladık52

Türkiye'den milyar dolarlık anlaşma
'Şanslı Boncuk' kurtların arasından sağ çıktı! Aile gözlerine inanamadı

Kurtların arasından sağ çıktı! Aile gözlerine inanamadı
30 yılın bereketi! Tonlarca palamut ücretsiz dağıtıldı

Tonlarca balığı 4 gruba ücretsiz dağıttılar! Emekliler de sıradaydı
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın istediği genç yıldızı kaptı

Hayırlı olsun! Fener ve Beşiktaş'ın istediği yıldızı Galatasaray kaptı