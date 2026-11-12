Polis, Hatay Antakya'da otel ve pansiyonları denetledi, 57 kişinin GBT kontrolü yapıldı

Polis, Hatay Antakya'da otel ve pansiyonları denetledi, 57 kişinin GBT kontrolü yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki otel, pansiyon ve apartlarda İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince denetim yapıldı. Evraklarında eksiklik bulunan bir tesis hakkında idari işlem başlatılırken, 57 kişinin GBT kontrolü gerçekleştirildi.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki konaklama tesislerinde polis ekiplerince denetim yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı mahallelerdeki otel, pansiyon ve apartları inceledi.
Denetimde evraklarında eksiklik olan bir tesis hakkında idari işlem başlatıldı.
Ekipler, 57 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle kontrolünü yaptı.
Kaynak: AA