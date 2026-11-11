Antakya'da park halindeki kamyonun çalınmasına ilişkin şüpheli tutuklandı

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Hatay’ın Antakya ilçesinde park halindeki bir kamyonun çalınması olayıyla ilgili olarak emniyet güçleri tarafından titiz bir çalışma gerçekleştirildi.

Kuzeytepe Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde meydana gelen hırsızlık olayının ardından Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri, şüphelinin yakalanması için geniş çaplı araştırma başlattı.

Yapılan çalışmalar neticesinde olayın şüphelisi olduğu tespit edilen A.Y. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber: Hüseyin Zorkun

Kaynak: Haber Platformu