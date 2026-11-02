Antakya'da üzerinde ruhsatsız tabanca ve 4 fişek bulunan şüpheli gözaltına alındı

Antakya'da üzerinde ruhsatsız tabanca ve 4 fişek bulunan şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Büyükdalyan Mahallesi'nde polisin yaptığı aramada bir şüphelinin üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca ve 4 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında gerekli adli işlemlerin yapıldığı bildirildi.
Hatay'ın Antakya ilçesinde bir şüphelinin üzerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve 4 fişek ele geçirildi.
Polis ekipleri tarafından Büyükdalyan Mahallesi'nde gerçekleştirilen çalışmalarda C.Ş. isimli şüphelinin üzerinde arama yapıldı.
Aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ile 4 adet fişek ele geçirilirken, şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli hakkında gerekli adli işlemlerin yapıldığı bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı