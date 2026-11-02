Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Antakya'da üzerinde ruhsatsız tabanca ve 4 fişek bulunan şüpheli gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antakya'da üzerinde ruhsatsız tabanca ve 4 fişek bulunan şüpheli gözaltına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Büyükdalyan Mahallesi'nde polisin yaptığı aramada bir şüphelinin üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca ve 4 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında gerekli adli işlemlerin yapıldığı bildirildi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir şüphelinin üzerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve 4 fişek ele geçirildi.

Polis ekipleri tarafından Büyükdalyan Mahallesi'nde gerçekleştirilen çalışmalarda C.Ş. isimli şüphelinin üzerinde arama yapıldı.

Aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ile 4 adet fişek ele geçirilirken, şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli hakkında gerekli adli işlemlerin yapıldığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 23 sitede yayınlandı.
Kırmızı kart gerekir mi? Ünlü hakem, tartışmalı pozisyonlara son noktayı koydu

Türkiye'nin konuştuğu pozisyona son nokta koyuldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'da kriz! İşte küfürlü kavganın perde arkası

Galatasaray'da kriz! İşte küfürlü kavganın perde arkası
Donald Trump’ın mitingde çıkardığı tuhaf sesler dikkat çekti

İyi misin Trump? Çıkardığı sesler mitinge damga vurdu
Taung çocuğunun sırrı! 2,8 milyon yıl önce 3 yaşındaki çocuğu dev bir kartalın öldürdüğü düşünülüyor

3 yaşındaki çocuğu gökyüzünden gelen dev avcı kapmış olabilir
Şehidimize ettiği hakaretler infial yaratan şüpheli tutuklandı

Suçu çok ağırdı, gereği yapıldı: Hak ettiği yere gönderildi

İngiltere'de Filistin'e destek eylemlerinde 4 bin 200 gözaltı

İngiltere'de ortalık karıştı! 325 kişiye gözaltı
Karadeniz'de palamut kayboldu! Balıkçılar sismik araştırma gemisinin kablolarından şüpheleniyor

Palamut birden ortadan kayboldu! Şüpheler o gemide toplandı
Fenerbahçe tribün liderine suikast hazırlığı! 5 kişi gözaltına alındı

Türkiye'nin tanıdığı isme suikast hazırlığı! Silahlarla yakalandılar