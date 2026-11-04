Hatay Antakya Karaali'de ev yangınında dumandan etkilenen 4 kişiyi itfaiye kurtardı

Hatay Antakya Karaali'de ev yangınında dumandan etkilenen 4 kişiyi itfaiye kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Antakya ilçesi Karaali Mahallesi'nde çıkan ev yangınına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yoğun dumandan etkilenen 4 kişi kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi; alevler kontrol altına alınırken ev zarar gördü ve vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Hatay'ın Antakya ilçesinde çıkan ev yangınında dumandan etkilenen 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Karaali Mahallesi'nde meydana gelen yangına itfaiye ekipler tarafından müdahale edildi. Yoğun dumandan etkilenen 4 vatandaş, ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede kurtarıldı.
Yangında alevler kontrol altına alınırken bölgede gerekli emniyet tedbirleri alındı. Vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken ev zarar gördü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı