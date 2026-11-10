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Hatay Antakya'da vinçte çıkan yangın itfaiye müdahalesiyle kontrol altına alındı

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Hatay Antakya'da vinçte çıkan yangın itfaiye müdahalesiyle kontrol altına alındı
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Hatay'ın Antakya ilçesindeki Kuzeytepe Mahallesi'nde vinçte bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken yanan vinç kullanılmaz hale geldi ve bölgede emniyet tedbirleri alındı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde alevlere teslim olarak vinçte çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kuzeytepe Mahallesi'nde bulunan vinçte henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Yangın, can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kısa sürede kontrol altına alınırken bölgede gerekli emniyet tedbirleri sağlandı. Yanan vinç kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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