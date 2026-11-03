Hatay'da evde ölü bulunan baba ve kızı için zehirlenme şüphesi araştırılıyor

Hatay'da evde ölü bulunan baba ve kızı için zehirlenme şüphesi araştırılıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'da evde cansız bedenleri bulunan baba ile yüzde 40 zihinsel engelli kızının zehirlenmiş olma ihtimali üzerinde duruluyor. Ekipler evden numune alırken, babanın 6 Şubat 2023 depremlerinde eşi ve diğer kızını kaybettiği, aileden geriye bir kız çocuğunun kaldığı belirtildi.
DEPREMDE EŞİ VE DİĞER KIZINI KAYBETMİŞ
Hatay'da yüzde 40 zihinsel engelli kızı Havva Büşra Kural ile evde cansız bedeni bulunan Mustafa Kural'ın 6 Şubat 2023 depremlerinde oturdukları evin yıkılması sonucu eşi Bedriye Kural ile diğer kızları Tuğba Kural'ı kaybettiği, aileden geriye sadece bir kız çocuğunun kaldığı belirtildi. Baba ile kızın zehirlenmiş olma ihtimalini değerlendiren ekiplerin evden numune aldıkları kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı