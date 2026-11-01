Hatay Antakya'da durdurulan şüphelinin üstünde ruhsatsız tabanca ve 4 fişek çıktı

Hatay Antakya'da durdurulan şüphelinin üstünde ruhsatsız tabanca ve 4 fişek çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın merkez Antakya ilçesine bağlı Büyükdalyan Mahallesi'nde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve 4 fişek ele geçirildi, gözaltına alındı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde ruhsatsız tabanca ve 4 fişek ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Büyükdalyan Mahallesi'nde şüphelendikleri C.Ş'yi durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında, ruhsatsız tabanca ve 4 fişek ele geçirildi.
C.Ş. gözaltına alındı.
Kaynak: AA