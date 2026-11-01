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Hatay Antakya'da durdurulan şüphelinin üstünde ruhsatsız tabanca ve 4 fişek çıktı

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Hatay Antakya'da durdurulan şüphelinin üstünde ruhsatsız tabanca ve 4 fişek çıktı
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Hatay'ın merkez Antakya ilçesine bağlı Büyükdalyan Mahallesi'nde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve 4 fişek ele geçirildi, gözaltına alındı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde ruhsatsız tabanca ve 4 fişek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Büyükdalyan Mahallesi'nde şüphelendikleri C.Ş'yi durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında, ruhsatsız tabanca ve 4 fişek ele geçirildi.

C.Ş. gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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