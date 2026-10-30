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Hatay Antakya'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 2 firari hükümlü yakalandı

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Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin adreslere düzenlediği operasyonla yakalandı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan Ö.F.Y. ve B.K. yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
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