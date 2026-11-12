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Hatay'da 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan Y.A. Antakya'da yakalanıp tutuklandı

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Hatay'da 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan Y.A. Antakya'da yakalanıp tutuklandı
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Hatay'da uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Y.A., Antakya'da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Y.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Hatay'da uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Y.A., Antakya'da yakalanarak tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Y.A.'yı Antakya'da gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Y.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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