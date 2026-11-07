Antakya'da hırsızlıktan 5 yıl hapis cezasıyla aranan Ö.Ç. tutuklandı

Antakya'da hırsızlıktan 5 yıl hapis cezasıyla aranan Ö.Ç. tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Hatay'ın Antakya ilçesinde bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ö.Ç. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Ö.Ç., tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Hatay'ın Antakya ilçesinde bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ö.Ç. yakalandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Ö.Ç.'yi Antakya'da gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Ö.Ç., tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı