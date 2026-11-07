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Antakya'da hırsızlıktan 5 yıl hapis cezasıyla aranan Ö.Ç. tutuklandı

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Antakya'da hırsızlıktan 5 yıl hapis cezasıyla aranan Ö.Ç. tutuklandı
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Hatay'ın Antakya ilçesinde bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ö.Ç. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Ö.Ç., tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ö.Ç. yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Ö.Ç.'yi Antakya'da gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Ö.Ç., tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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