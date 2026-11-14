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Antakya'da TOFAŞ marka araçta çıkan yangın can kaybı olmadan kontrol altına alındı

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Antakya'da TOFAŞ marka araçta çıkan yangın can kaybı olmadan kontrol altına alındı
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Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Alaattin Mahallesi'nde TOFAŞ marka araçta yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangın can kaybı ve yaralanma yaşanmadan çevreye sirayet etmeden kontrol altına alındı; araçta hasar oluştu.

Hatay'ın Antakya ilçesinde TOFAŞ marka araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kontrol altına alındı.

Alaattin Mahallesi'nde meydana gelen araç yangınına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti.

Yangın, çevreye sirayet etmeden kontrol altına alınırken bölgede gerekli emniyet tedbirleri sağlandı.

Yangında FİAT TOFAŞ marka araçta hasar oluştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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