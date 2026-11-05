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Hatay Antakya'da tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi hastanede kurtarılamadı

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Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi.

M.Y'nin (35) kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, Antakya-İskenderun kara yolunun Serinyol mevkisinde, A.S. yönetimindeki tırla çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile beraberindeki G.Ç. (32) ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan M.Y. ile G.Ç. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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