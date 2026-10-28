Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Hatay Büyükşehir Belediyesi Kırıkhan'da 1500 metrekarelik Türk bayrağını yeniledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Kırıkhan Topboğazı mevkisinde Türk bayrağı boyama çalışması yaptı. Antakya-İskenderun-Kırıkhan yollarının kesiştiği yamaçtaki 1500 metrekarelik bayrak, 1250 kilogram boya kullanılarak yenilendi.

HATAY Büyükşehir Belediyesi (HBB) tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Kırıkhan ilçesi Topboğazı mevkisinde Türk bayrağı boyama çalışması gerçekleştirildi.

HBB ekipleri tarafından Antakya-İskenderun-Kırıkhan yollarının kesiştiği stratejik bir noktada yer alan yamacın bin 500 metrekarelik alanında bulunan Türk bayrağı, bin 250 kilogram boya kullanılarak yenilendi. Cumhuriyet Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen çalışmayla, Türk milletinin bağımsızlığını, milli birlik ile beraberliğini temsil eden Türk bayrağının taşıdığı anlam ve önemi vurgulandı. HBB yetkilileri, Türk bayrağının, milletin ortak değeri ve en güçlü sembollerinden biri olduğunu belirterek ay yıldızlı bayrağın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yansıttığını ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 61 sitede yayınlandı.
Putin'i zor durumda bırakan kare!

Putin'i fena madara ettiler!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öldü denilen bebek morgda 4 saat geçirdi! Sonrası daha da korkunç

Öldü denilen bebek morgda 4 saat geçirdi! Sonrası daha da korkunç
Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara evinde kalp krizi geçirdi, kurtarılamadı

Görevdeki kaymakam evinde fenalaştı! Hastanede kurtarılamadı
İsrail'de oylar sayılırken Trump'tan olay mesaj: Netanyahu'yu yenilgiden ben kurtardım

İsrail'de oylar sayılırken Trump'tan gündem yaratacak mesaj
İsrail'de oyların yarısından fazlası sayıldı! Netanyahu'ya kötü haber

İsrail'de oyların yarısından fazlası sayıldı! Netanyahu'ya kötü haber
Lüks restoranda akılalmaz olay! Peçete için 150 bin dolar istediler

Sevgilisiyle lüks bir restorana gitti, kendini çöplükte buldu
Eisenkot'tan Netanyahu'ya uyarı: İsrail'in güvenliğini kendi siyasi ihtiyaçların için kullanmaya cüret etme

İsrail'de seçimleri önde götüren isimden Netanyahu'ya sert uyarı
19 yaşındaki genç kızı böyle kaçırdılar! Yerini bildirene büyük ödül

19 yaşındaki genç kızı böyle kaçırdılar! Yerini bildirene büyük ödül