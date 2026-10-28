Hatay Büyükşehir Belediyesi Kırıkhan'da 1500 metrekarelik Türk bayrağını yeniledi

HATAY Büyükşehir Belediyesi (HBB) tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Kırıkhan ilçesi Topboğazı mevkisinde Türk bayrağı boyama çalışması gerçekleştirildi.

HBB ekipleri tarafından Antakya-İskenderun-Kırıkhan yollarının kesiştiği stratejik bir noktada yer alan yamacın bin 500 metrekarelik alanında bulunan Türk bayrağı, bin 250 kilogram boya kullanılarak yenilendi. Cumhuriyet Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen çalışmayla, Türk milletinin bağımsızlığını, milli birlik ile beraberliğini temsil eden Türk bayrağının taşıdığı anlam ve önemi vurgulandı. HBB yetkilileri, Türk bayrağının, milletin ortak değeri ve en güçlü sembollerinden biri olduğunu belirterek ay yıldızlı bayrağın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yansıttığını ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı