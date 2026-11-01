Antakya'da uyuşturucu suçundan aranan şahıs 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla tutuklandı

Antakya'da uyuşturucu suçundan aranan şahıs 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya'da uyuşturucu suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan aranan şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri kararlı çalışmalar kapsamında başarılı bir operasyona imza attı.
Yapılan titiz takip neticesinde, "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.G. isimli şahıs Antakya ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haber: Hüseyin Zorkun
Kaynak: Haber Platformu