Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Antakya'da uyuşturucu suçundan aranan şahıs 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antakya'da uyuşturucu suçundan aranan şahıs 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla tutuklandı Haber Videosunu İzle
Antakya'da uyuşturucu suçundan aranan şahıs 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla tutuklandı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya'da uyuşturucu suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan aranan şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri kararlı çalışmalar kapsamında başarılı bir operasyona imza attı.

Yapılan titiz takip neticesinde, "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.G. isimli şahıs Antakya ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber: Hüseyin Zorkun

Kaynak: Haber Platformu
Eşinin 'köy yerinde kimse gelmez' sözüne rağmen pes etmeyen kadın, mor renkli eviyle kendi işinin patronu oldu

Eşi "Tutmaz" dedi, o inat etti! Köydeki mor evde patron oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Thomas Reis, Trabzonspor tarihine geçti

Onlarca kişinin yapamadığını 5 maçta yaptı
Avcılar'da okul önünde bekçinin veliyi ayağından vurduğu anlar kamerada! Bekçi tutuklandı, 7 suç kaydı olan veliye ev hapsi

Okul önünde park kavgası! Bekçi veliyi ayağından vurdu
En Hamarat Benim apar topar yayından kaldırıldı: Kadir Ezildi yerine Pelin Öztekin geliyor

Yayından kaldırıldı! Kadir Ezildi yerine bakın kim getirildi
İrem Derici’den nişanlısına rest: İmzayı atmazsan beni unut!

Nişanlısına rest çekti: İmzayı atmazsan beni unut!
Şam'da 15 yıllık sessizlik sona erdi! Mimar Sinan'ın eseri yeniden açıldı

472 yıllık Osmanlı eseri yeniden kapılarını açtı
İlyas Salman'ın son hali dikkat çekti! Yaşadıklarını anlattı

Usta oyuncunun son hali dikkat çekti! Geçirdiği ameliyatı açıkladı
7 gollü maçta RAMS Başakşehir, Samsunspor'u devirdi

Süper Lig'de 7 gollü muhteşem maç!