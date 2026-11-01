Antakya'da uyuşturucu suçundan aranan şahıs 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla tutuklandı

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Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri kararlı çalışmalar kapsamında başarılı bir operasyona imza attı.

Yapılan titiz takip neticesinde, "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.G. isimli şahıs Antakya ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber: Hüseyin Zorkun

Kaynak: Haber Platformu