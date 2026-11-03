Antakya'da baba ve kızı ölü bulundu, babanın depremde eşi ve kızı hayatını kaybetmiş

Hatay'da evde kızıyla birlikte cansız bedeni bulunan Mustafa Kural'ın depremde eşi ve kızını kaybettiği ortaya çıktı. Baba ve kızın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi

Olay, geçtiğimiz gün Antakya ilçesi Sofular Mahallesi'nde yaşandı. 5 gündür kendilerinden haber alınamaması üzerine itfaiye ekiplerinin kilitli kapıyı açmasıyla girilen evde Mustafa Kural (54) ile kızı Havva Büşra Kural'ın (18) cansız bedenine ulaşılmıştı. Zehirlenme ihtimaline karşı evden numuneler alınırken, baba ve kızının kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucunda belirleneceği öğrenildi. Ailenin daha önce de asrın felaketinde büyük bir acı yaşadığı ortaya çıktı. 6 Şubat depremlerinde anne Bedriye Kural ile kızları Tuğba Kural enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Depremin ardından baba Mustafa Kural ve çocuklarıyla yaşamını sürdüren aile, yaşanan son olayla bir kez daha büyük kayıp yaşadı. Mustafa Kural ve kızı Havva Büşra Kural'ın da hayatını kaybetmesiyle aileden geriye yalnızca bir kız çocuğu kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı