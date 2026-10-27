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Hatay Antakya'da konteyner yangınında 2 konteyner kullanılmaz hale geldi

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Hatay Antakya'da konteyner yangınında 2 konteyner kullanılmaz hale geldi
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Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Kisecik Mahallesi'nde çıkan yangında 2 konteyner kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü; yaralanma ve can kaybı yaşanmazken bölgede soğutma çalışması yapıldı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde çıkan konteyner yangınında alevlere teslim olan 2 konteyner kullanılmaz hale geldi.

Kisecik Mahallesi'nde meydana gelen yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın büyümeden söndürüldü. Yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmazken 2 konteyner kullanılmaz hale geldi.

Yangının ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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