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Antakya'da iş makinesi TOKİ binasına çarpıp devrildi, operatör hafif yaralandı

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Antakya'da iş makinesi TOKİ binasına çarpıp devrildi, operatör hafif yaralandı
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Antakya Kisecik Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında iş makinesi binaya çarpıp boş alana devrildi; hafif yaralanan operatör hastaneye kaldırıldı. Binada doğalgaz hattının hasar görmesi nedeniyle bölgede tedbir amacıyla doğalgaz kesildi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan iş makinesi, binaya çarptıktan sonra boş alana devrildi. Kazada hafif yaralanan operatör hastaneye kaldırılırken, doğalgaz hattının zarar görmesi nedeniyle bölgede tedbir amacıyla doğalgaz kesildi.

Olay, Antakya ilçesi Kisecik Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan iş makinesi, binaya çarptıktan sonra boş alana devrildi. Kazada hafif yaralanan iş makinesi operatörü için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İş makinesinin çarptığı binada doğalgaz hattının hasar görmesi nedeniyle, ekipler tarafından tedbir amacıyla doğalgaz kesildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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